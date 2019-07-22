14-летний мальчик из Казахстана выбежал к Роналду и посидел рядом с ним на скамейке запасных

14-летний фанат Роналду из Актау выбежал на футбольное поле во время матча «Ювентус» – «Тоттенхэм» в Сингапуре, чтобы сфоткаться с Кришем.

Он подбежал к сидящему на скамейке Роналду, сделал селфи и присел рядом. Затем ребенка вместе с отцом забрала полиция Сингапура. Выяснилось, что Болатбек Абулхаиров исполнил мечту сына и привез его на матч Роналду в день рождения парня, сообщает Tengrinews.kz

«Все время стоял, волновался, смотрел, как Роналду бегает с мячом. Он был в 20 метрах от нас! Это было очень волнительно. Я тогда сказал сыну, чтобы он выбежал на поле, пообщался с кумиром. Но он долго не решался, было много охраны, сын боялся. Но тогда я ему сказал, что это его единственный шанс, и он будет жалеть, если не встретится с Криштиану Роналду. Он выбежал, его эмоциям нет предела», – сказал отец мальчика Болатбек Абулхаиров.

После переговоров сингапурских копов с отцом мальчика, их отпустили. Но затем вызвали снова. «Сейчас мы еще в Сингапуре, нас опять вызывает сингапурская полиция. Возможно, нас хотят оштрафовать. Но мы ни о чем не жалеем. Каким бы ни был штраф – я исполнил мечту сына», – добавил Абулхаиров

Первым вариантом подарка сыну был билет в лагерь «Ювентуса» в Турине, но что-то не срослось.

Роналду забил «Тоттенхэму», но «Ювентус» все равно проиграл.

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