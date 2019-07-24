Мяч Горецки на последних секундах первого тайма принес «Баварии» победу над «Миланом»
Получилось неплохо.
Мюнхенская «Бавария» обыграла «Милан» в рамках Международного Кубка чемпионов благодаря единственному мячу Леона Горецки.
Находясь в штрафной площадке соперника, 24-летний футболист получил пас на ход с правого фланга и положил точно в сетку, не обращая внимания на защитников. Счет был открыт на последних секундах добавленного к первому тайму времени.
- 30 июля «Бавария» встретится с «Фенербахче», 3 августа сыграет за Суперкубок Германии с «Боруссией».
- Милан 28 июля и 3 августа сыграет с «Бенфикой» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.
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