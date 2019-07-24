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Мяч Горецки на последних секундах первого тайма принес «Баварии» победу над «Миланом»

Мяч Горецки на последних секундах первого тайма принес «Баварии» победу над «Миланом»
Eurosport

41 мин. назадОбновлено Только что

Получилось неплохо.

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Милан» в рамках Международного Кубка чемпионов благодаря единственному мячу Леона Горецки.

Находясь в штрафной площадке соперника, 24-летний футболист получил пас на ход с правого фланга и положил точно в сетку, не обращая внимания на защитников. Счет был открыт на последних секундах добавленного к первому тайму времени.

  • 30 июля «Бавария» встретится с «Фенербахче», 3 августа сыграет за Суперкубок Германии с «Боруссией».
  • Милан 28 июля и 3 августа сыграет с «Бенфикой» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

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