Мюнхенская «Бавария» обыграла «Милан» в рамках Международного Кубка чемпионов благодаря единственному мячу Леона Горецки.

Находясь в штрафной площадке соперника, 24-летний футболист получил пас на ход с правого фланга и положил точно в сетку, не обращая внимания на защитников. Счет был открыт на последних секундах добавленного к первому тайму времени.

30 июля «Бавария» встретится с «Фенербахче», 3 августа сыграет за Суперкубок Германии с «Боруссией».

Милан 28 июля и 3 августа сыграет с «Бенфикой» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

В первом матче Гризманна «Барса» пропустила 2 мяча от «Челси»

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