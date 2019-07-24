Eurosport
«Реал» летел «Арсеналу» в 2 гола, но выиграл по пенальти – камбэк начал Бэйл
Гарет ну очень не хочет выселяться из Мадрида.
«Арсенал» упустил победу над «Реалом» в матче Международного Кубка чемпионов, ведя в два мяча.
На десятой минуте счет с пенальти открыл Александр Ляказетт после удаления Начо.
Спустя 13 минут Пьер-Эмерика Обамеянга вывели один на один, он обвел Кейлора Наваса и отправил мяч точно в сетку.
Мадридцы сократили счет во втором тайме. Гарет Бэйл стал автором первого гола, забив практически из-под вратаря.
Усилия «Арсенала» почти свел на нет Марко Асенсио, но ты пересмотришь это видео несколько раз, прежде чем уследишь за мячом.
- В серии пенальти сильнее оказался «Реал».
- В следующих матчах мадридцы сыграют с «Атлетико», лондонцы – с «Лионом».
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