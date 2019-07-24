«Арсенал» упустил победу над «Реалом» в матче Международного Кубка чемпионов, ведя в два мяча.

На десятой минуте счет с пенальти открыл Александр Ляказетт после удаления Начо.

Спустя 13 минут Пьер-Эмерика Обамеянга вывели один на один, он обвел Кейлора Наваса и отправил мяч точно в сетку.

Мадридцы сократили счет во втором тайме. Гарет Бэйл стал автором первого гола, забив практически из-под вратаря.

Усилия «Арсенала» почти свел на нет Марко Асенсио, но ты пересмотришь это видео несколько раз, прежде чем уследишь за мячом.

В серии пенальти сильнее оказался «Реал».

В следующих матчах мадридцы сыграют с «Атлетико», лондонцы – с «Лионом».

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