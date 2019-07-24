Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьезную травму во время матча Международного Кубка чемпионов против лондонского «Арсенала».

23-летнего футболиста унесли с поля на носилках. По предварительной информации Marca, у него разрыв крестообразных связок. Из-за этого диагноза Асенсио может пропустить большую часть кампании-2019/20 или даже весь сезон.

Полузащитника увезли со стадиона в машине скорой помощи.

Асенсио забил второй мяч «Реала» и сравнял счет в матче на 59-й минуте. Спустя 4 минуты он получил травму.

Мадридцы выиграли у «Арсенала» в серии пенальти.

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