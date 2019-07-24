Заклятые враги «Ювентус» и «Интер» сошлись в матче Международного Кубка чемпионов. Встреча прошла в китайском Нанкине.

Уже на 10-й минуте «нерадзурри» подали угловой. Новичок «старой синьоры» Маттейс де Лигт в попытке не пустить мяч к сопернику срезал его в собственные ворота.

Отыгрался «Ювентус» на 68-й минуте. Криштиану Роналду заработал штрафной и сам же взялся его исполнить. Угол был острым, но рикошет от стенки осчастливил португальца

В серии пенальти верх взяла туринская команда – 4:3.

С конца мая «Интером» руководит Антонио Конте, который дал старт серии из 8 чемпионств «Ювентуса» подряд.

4 августа «Интер» сыграет в Лондоне с «Тоттенхэмом». 10 августа «Ювентус» встретится в Стокгольме с «Атлетико» из Мадрида.

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