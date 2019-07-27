В американском Ист-Ратерфорде в матче Международного Кубка чемпионов встречались «Реал» и «Атлетико».

«Индейцы» открыли счет на первой минуте. Альваро Мората разогнал атаку, отдал Жоау Фелишу, тот скинул в штрафную Диего Косте, и форвард через рикошет пробил Тибо Куртуа.

На восьмой минуте «Атлетико» удвоил счет. Сауль ворвался в штрафную после перехвата на левом полуфланге, прострелил во вратарскую, и Фелиш опередил Марсело.

На 20-й минуте счет вырос до разгромного. Вышедший на замену Морате Анхель Корреа получил мяч от Коке в штрафной на линии офсайда и плюнул в створ. Куртуа не спас «Реал» – 3:0.

Четвертый гол «Мадрид» подарил сам. «Атлетико» накрыл «бланкос» на их трети, Сауль перехватил и скинул Диего Косте, форвард в касание расстрелял голкипера.

К перерыву «Реал» присел на 0:5. Косту свалили в штрафной, и сам страйкер положил с точки.

Где 0:5, там и 0:6. «Индейцы» быстро разыграли стандарт после фола Модрича на Коке, Фелиш провел аккуратный пас между защитников. Коста пробил вышедшего на замену Кейлора Наваса и сделал покер.

Ответный мяч «Реал» соорудил только к концу часа игры. «Бланкос» быстро разыграли корнер, Азар ввинтился в штрафную левым краем и прострелил в центр. Карим Бензема увернулся от мяча, и Начо Фернандес внес его в сетку. 6:1.

Через две минуты команды остались вдесятером (каждая). После жесткого фола Дани Карвахаля на Тома Лемаре на негодяя накинулся Диего Коста. Он стукнул защитника по ногам, Дани вскочил и уперся грудью в Косту. Образовалась небольшая заварушка с участием скамейки «Атлетико» и Диего Симеоне, арбитр выписал по красной карточке и Карвахалю, и Косте.

На 70-й минуте «Реал» вновь потерял мяч и нарвался на контратаку. Витоло побежал к воротам левым флангом, не отдал в центр молодому Самельо, сместился в ту зону сам и пробил с линии штрафной. Легендарные 7:1 загорелись на табло – Навас не спас.

«Бланкос» потихоньку выбирались из ямы и на последних минутах забили еще. Карим Бензема подошел к точке и реализовал пенальти.

И финальный гол матча остался за «Реалом». После кросса с правого края штрафной мяч угодил в левую штангу и выскочил в поле, где его добавил в сетку молодой Хави Эрнандес Каррера.

7:3 – «Атлетико» разорвал «Реал».

«Бланкос» после трех матчей закончили выступление на турнире. Они на девятом месте с одной победой по пенальти и двумя поражениями.

«Индейцы» с результатом 1-1 идут пятыми. 10 августа они завершат выступление на Международном кубке чемпионов матчем в Стокгольме с «Ювентусом».

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