Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал разгром от мадридского «Атлетико» на Международном Кубке чемпионов (3:7).

«Ощущения не очень хорошие, но сезон только начинается. Нам нужна практика, чтобы достичь того уровня футбола, который мы хотим. «Реал» воспринимал этот матч как товарищеский, а «Атлетико» – нет, поэтому результат такой крупный.

Мы облажались. Можно проигрывать по-разному, но только не так. После ужасного первого тайма нашей целью было все забыть и выиграть вторую половину, и, как минимум, мы добились этого.

Наши амбиции остаются прежними, так как «Реал» взял много трофеев, но это уже в прошлом. Мы начали все заново, поскольку должны забыть прошлый сезон. Еще рано давать оценки, потому что нужно работать с хорошей отдачей. После стольких выигранных титулов с командами может случиться плохой сезон. Мало-помалу мы станем лучше.

Да, мы можем вновь выиграть. Если бы я не верил в это, то ушел бы первым, даже при 1% сомнений. Я действительно доверяю этим футболистам, и мадридский «Реал» тоже», – цитирует Рамоса Marca.

«Бланкос» крупно уступили «Атлетико» в матче МКЧ – 3:7. После первого тайма «Реал» проигрывал со счетом 0:5.

Серхио Рамос провел на поле 62 минуты и уступил место молодому Хави Эрнандесу Каррере, который забил последний мяч встречи.

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