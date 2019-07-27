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AS: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после разгрома от «Атлетико»

AS: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после разгрома от «Атлетико»
Eurosport

43 мин. назад

Зинедин не захотел накалять и без того жаркую обстановку.

В рамках подготовки к сезону мадридский «Реал» проиграл «Атлетико» в Международном кубке чемпионов с разгромным счетом 3:7.

По информации AS, Зидан сразу после игры отправился на пресс-конференцию, а оттуда ушел в клубный автобус. Он не зашел в раздевалку, хотя игроки ждали его появления.

Зидан был очень зол после поражения от «Атлетико» и решил не накалять обстановку.

  • Журналистам Зизу пообещал, что «Реал» проведет успешный сезон.
  • Сезон в Примере стартует 16 августа.
  • В первом туре «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой».
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