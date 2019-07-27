В рамках подготовки к сезону мадридский «Реал» проиграл «Атлетико» в Международном кубке чемпионов с разгромным счетом 3:7.

По информации AS, Зидан сразу после игры отправился на пресс-конференцию, а оттуда ушел в клубный автобус. Он не зашел в раздевалку, хотя игроки ждали его появления.

Зидан был очень зол после поражения от «Атлетико» и решил не накалять обстановку.

Журналистам Зизу пообещал, что «Реал» проведет успешный сезон.

Сезон в Примере стартует 16 августа.

В первом туре «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой».

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