Фанат «Барсы» размахивал на трибуне «Реала» футболкой Месси, и его закидали мусором
Слабоумие и отвага.
На трибунах мадридского «Реала» во время суперматча с «Атлетико» появился потенциальный самоубийца – мужчина, размахивающий футболкой «Барселоны» с фамилией Лионеля Месси на спине.
Любитель острых ощущений поднимался вверх по проходу и размахивал опасной вещью высоко над головой. Толпа фанатов «Реала» гудела в его сторону, некоторые кидали бутылки с водой и пластиковые стаканы.
Рисковый парень остался цел, но сине-гранатовую футболку у него все же отобрали.
- «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7 в рамках Международного Кубка чемпионов.
- Завтра, 30 июля, команда Зинедина Зидана встретится с «Тоттенхэмом».
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