На трибунах мадридского «Реала» во время суперматча с «Атлетико» появился потенциальный самоубийца – мужчина, размахивающий футболкой «Барселоны» с фамилией Лионеля Месси на спине.

Любитель острых ощущений поднимался вверх по проходу и размахивал опасной вещью высоко над головой. Толпа фанатов «Реала» гудела в его сторону, некоторые кидали бутылки с водой и пластиковые стаканы.

Рисковый парень остался цел, но сине-гранатовую футболку у него все же отобрали.

«Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7 в рамках Международного Кубка чемпионов.

Завтра, 30 июля, команда Зинедина Зидана встретится с «Тоттенхэмом».

10 мячей мадридского дерби, в котором «Реал» отхватил 7, а Диего Коста сделал покер и удалился

Качай приложение Eurosport для iOS или Android