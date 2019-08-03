Лихой матч выдали «Манчестер Юнайтед» и «Милан» в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Юнайтед».

Счет в дебюте открыл Маркус Рэшфорд, забивший после смещения с левого фланга в штрафную и рикошета.

Миланцы отыгрались в середине первого тайма. Сусо наказал соперников за технический брак при выходе из штрафной.

В начале второго тайма миланцы вышли вперед благодаря голу Кастильехо после подачи с правого фланга.

Команда Сульшера отыгралась на 71-й минуте. Лингард замкнул шикарную проникающую передачу Марсьяля.

«МЮ» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4.

Единственный и решающий промах у «Милана» допустил 17-летний Даниэле Мальдини.

За «Милан» выступали отец и дед Мальдини – Паоло и Чезаре.

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