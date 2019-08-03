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Чудесный проход Рэшфорда, пушка Сусо и другая красотень перестрелки «МЮ» и «Милана»
Спойлер – победила команда на букву М.
Лихой матч выдали «Манчестер Юнайтед» и «Милан» в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Юнайтед».
Счет в дебюте открыл Маркус Рэшфорд, забивший после смещения с левого фланга в штрафную и рикошета.
Миланцы отыгрались в середине первого тайма. Сусо наказал соперников за технический брак при выходе из штрафной.
В начале второго тайма миланцы вышли вперед благодаря голу Кастильехо после подачи с правого фланга.
Команда Сульшера отыгралась на 71-й минуте. Лингард замкнул шикарную проникающую передачу Марсьяля.
- «МЮ» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4.
- Единственный и решающий промах у «Милана» допустил 17-летний Даниэле Мальдини.
- За «Милан» выступали отец и дед Мальдини – Паоло и Чезаре.
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