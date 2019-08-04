«Тоттенхэм» на домашнем стадионе уступил «Интеру» в рамках Международного Кубка чемпионов.

Начиналось все для шпор более чем хорошо: уже на третьей минуте Лукас Моура мощным ударом вогнал мяч в сетку.

Но на 36-й минуте «нерадзурри» ответили выстрелом Стефано Сенси.

В серии пенальти точнее оказались миланцы – 4:3.

Ранее «Тоттенхэм» в рамках предсезонного турнира обыграл «Ювентус» и проиграл «МЮ».

В свою очередь «Интер» проиграл оба стартовых матча: «МЮ» и «Ювентусу» в серии пенальти.

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