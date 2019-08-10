Ассист и супергол Фелиша прибили «Ювентус». Парень уже отрабатывает 126 млн евро
В Мадриде скоро забудут о Гризманне.
Мадридский «Атлетико» на «Френдс Арене» в Швеции обыграл «Ювентус» из Турина в рамках Международного Кубка чемпионов со счетом 2:1.
На 24-й минуте счет открыл Тома Лемар после классной подачи Жоау Фелиша.
Уже через 5 минут Сами Хедира сравнял счет ударом с линии штрафной.
Но прошло еще 4 минуты, и Фелиш уже отличился сам: идеально в падении переправил мяч в ворота после не менее идеальной дуги Лемара.
- Трансфер Фелиша из «Бенфики» обошелся в рекордные 126 млн евро.
- Этим матчем Международный Кубок чемпионов-2019 завершился.
Самородок «Бенфики» стоит 120 млн евро. Фелиш – новый Роналду
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте