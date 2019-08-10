Мадридский «Атлетико» на «Френдс Арене» в Швеции обыграл «Ювентус» из Турина в рамках Международного Кубка чемпионов со счетом 2:1.

На 24-й минуте счет открыл Тома Лемар после классной подачи Жоау Фелиша.

Уже через 5 минут Сами Хедира сравнял счет ударом с линии штрафной.

Но прошло еще 4 минуты, и Фелиш уже отличился сам: идеально в падении переправил мяч в ворота после не менее идеальной дуги Лемара.

Трансфер Фелиша из «Бенфики» обошелся в рекордные 126 млн евро.

Этим матчем Международный Кубок чемпионов-2019 завершился.

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