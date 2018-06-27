Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли: «Когда Месси меня обнял, я был счастлив»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал итог матча с Нигерией (2:1).

«Я считаю, что у Нигерии собрались очень хорошие игроки. Муса, Мозес и другие могут действительно переломить не только игру, но и турнир. Даже такого высокого уровня как ЧМ. Когда у них будет больше опыта, когда они будут сильнее индивидуально, они вырастут в очень хорошую команду.

В первом тайме мы играли лучше Нигерии. Мы владели мячом, могли продвигаться вперед. После пенальти мы начали беспокоиться, на нас давило, что мы можем не пройти. Мы играли сердцем. Мы действительно бунтари. У нас была непростая задача, но это хороший задел на будущее.

У игроков была вера. Они знали, что они блестящие игроки. Это просто надо было показать. Сегодня мы обыграли очень трудного соперника. Мы с ними играли товарищескую игру. Сегодня нам хватило сил, чтобы бороться до конца. Мы отдавали себе отчет, что Нигерии была нужна ничья. Мы хотели создавать моменты, делали замены. Игроки проявили мужество. Именно оно дало возможность забить второй гол.

Когда Месси меня обнял, я был счастлив. Он знает, что я очень эмоционально слежу за игрой. Он знает, что каждый день я думаю о следующей игре. Он знает меня очень хорошо. Он знает, что у меня была возможность лично следить за его играми в Барселоне в последнее время. Он знает, что у нас общая мечта – приехать в Россию и добиться чего-то очень важного для Аргентины. Считаю, что мы правильно играли с тремя игроками в середине, а Месси играл справа. Он пытался пасовать в центр, переходить вперёд. Когда у тренера есть Месси, тренер знает, что все, кто находится вокруг Лео должно ему создавать комфорт. Иначе у нас есть лучший игрок в мире, но ничего не выходит. Другие игроки тоже должны приносить пользу.

Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Такое ощущение, что мы играли почти в Аргентине. Это несло нас вперед. Люди приехали сюда издалека, к счастью, мы им отплатили. Нас поддерживают не только на стадионе, но и в гостиницах. Боюсь, что у меня не очень хороший голос, но я люблю все песни, которые поют наши болельщики», – цитирует специалиста Sports.ru.

Благодаря победе в параллельном матче сборной Хорватии, Аргентина вышла в 1/8 финала со второго места.

Их соперниками по первой стадии плей-офф станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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