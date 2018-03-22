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Китай - Уэльс

Товарищеские матчи - 22 марта 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Китай – Уэльс на Eurosport.ru! 22 марта 2018 года в 14:35 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марчелло Липпи или Райан Гиггз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Китай и Уэльс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Китай и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

