Швеция
    -
    20:00
    24.03.18
    Френдс-Арена
    Чили
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      Швеция - Чили
      Товарищеские матчи - 24 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Чили на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ян Андерссон или Рейнальдо Руэда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Чили и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швеция и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Шведы и чилийцы сыграют на самой дружелюбной арене мира. Главное, чтобы не вничью.

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