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      Польша - Южная Корея
      Товарищеские матчи - 27 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Польша – Южная Корея на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Адам Навалка или Тхэён Син? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша и Южная Корея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Польша и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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