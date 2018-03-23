Франция
    -
    23:00
    23.03.18
    Стад де Франс
    Колумбия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Колумбия
      Товарищеские матчи - 23 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Франция – Колумбия на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Хосе Пекерман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Колумбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Колумбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Франция открывает серию товарищеских матчей в 2018-м. Перед дракой с Россией в Петербурге сначала надо победить Колумбию.

      Комментарии 0