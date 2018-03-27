Россия
    -
    18:50
    27.03.18
    Санкт-Петербург Арена
    Франция
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      Россия - Франция
      Товарищеские матчи - 27 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Франция на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 18:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Франция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Россия играла с Францией в 2016-м – все закончилось пристойной победой Les Bleus (4:2), но было ощущение, что русских отвозили по газону. Чем завершится матч в Петербурге два года спустя?

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