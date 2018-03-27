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Россия - Франция
Товарищеские матчи - 27 марта 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Франция на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 18:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Франция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Россия играла с Францией в 2016-м – все закончилось пристойной победой Les Bleus (4:2), но было ощущение, что русских отвозили по газону. Чем завершится матч в Петербурге два года спустя?