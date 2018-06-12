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      Польша - Литва
      Товарищеские матчи - 12 июня 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Польша – Литва на Eurosport.ru! 12 июня 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Адам Навалка или Эдгарас Янкаускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша и Литва и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Польша и Литва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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