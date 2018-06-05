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- 2-ой тайм
- ЗобнинКузяев90'
- СамедовМиранчук86'
- СмольниковФернандес77'
- ГазинскийКудряшов76'
- ДзагоевМиранчук62'
- Малли60'
- 1-ый тайм
- Самедов35'
Перед матчем
Онлайн
Россия - Турция
Товарищеские матчи - 5 июня 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Турция на Eurosport.ru! 5 июня 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Мирча Луческу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Турция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Турция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол
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Россия огненно навертела Турцию в первом тайме и успокоила нервы болельщиков перед чемпионатом мира.
Лайв вел Владислав Прусов. Всем спасибо за просмотр и не будьте пессимистами.
Теперь готовимся к чемпионату мира. Игра с Турцией показала, что не все так плохо, и шансы на выход у нас есть.
ВСЕ! Россия опять осталась без победы. Во втором тайме команда Черчесова так и не оправилась от гола Малли, поэтому игра шла довольно нервозно.
Кузяев поменял Зобнина, который сегодня выполнил большой объем работы. Только зачем эта замена?
Жирков поцапался с Йокулсу напоследок. Оба вспылили, оба остыли.
Сборная России уже не рискует. Акинфеев выбивает мяч куда подальше.
Заключительная замена от Луческу.
Три минуты компенсировал судья.
Акбаба схлопотал желтую, которую я не увидел. Каюсь.
Игнашевич после углового сбрасывал мяч в центр, но никто не откликнулся.
Игнашевич все чаще делает знаменитые диагонали на Фернандеса. Великая армейская связка.
Антон Миранчук побратовался с Головиным ы вышел на газон «ВЭБ Арены».
Турция катает мяч в середине поля. Судя по движению, сборные согласны с ничейным результатом.
Человек со звучной фамилией Акбаба в игре.
Навес в штрафную, но Акинфеев легко справляется с подобными передачами.
Россия начала проседать в центре, все чаще свободными оказываются полузащитники турков.
Журлер появился на поле. Череда замен.
Открытая игра пошла. Атаки идут и в ту, и в другу сторону. Болельщики замирают после каждого касания от футболиста.
Фернандес сабнул Смольникова.
Кудряшов поменялся местами с Газинским. Еще Фернандес готовится выйти.
Миранчук взял на себя игру, прострелил на Смолова, но слишком сильно. Зато угловой.
СМОЛОВ! Протиснулся в штрафную, на замахе убрал защитника, метил дальний, но промахнулся.
Калдырым заплел ноги Зобнину и за это ему влепили карточку.
Жирков клюнул со штрафного, мяч прошел рядом со штангой. Первый акцентированный удар после пропущенного.
Головин получил пас от Жиркова, и пнул в штрафную, но безадресно. Зато сохранил мяч в поле.
Турция ощутила уверенность в ногах и прижала русских к штрафной. Психологически нужно проснуться.
Первый корнер заработали русские, но бездарно его исполнили. Кырынтылы легко взял мяч в перчатки.
Головин двинул в центр и ударил, но защитник Турции подставился под выстрел.
Кутепов исполнил длинную передачу, но обрезал команду. Благо турки ошибкой не воспользовались.
Из ничего пришел гол у Турции. Ну да ладно, России главное не сбавлять темп.
Кутепов подстраховал Игнашевича и заблокировал прострел Малли, так еще и мяч для сборной России оставил.
#гол Малли.
Ответ от Черчесова. Алексей Миранчук выбежал вместо Дзагоева. Алан сегодня не смотрелся не лучшим образом, но так или иначе отдал голевую.
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!
Малли получил мяч за спиной у Кутепова, подготовил смертельную пушку и отправил мяч в дальний – 1:1.
Турция снова бахнула издали, но удар прошел рядом с один из рекламных бордов – очень мимо.
Неосознанная грубость пошла во втором тайме, хотя в первом преобладали тактические фолы.
Жирков опасно сыграл против соперника, подняв высоко ногу и влепив мячом по носу. Очередная карточка.
Смольников самоотверженно в подкате выбил мяч за боковую и не дал развиться турецкой атаке.
Теперь Дзагоев нагрубил Йокуслу и наступил тому на ногу. Еще один горчичник.
Головин догнал мяч и накинул на голову Дзагоева, но Кырынтылы вовремя вышел из ворот.
И Топал присоединился к турецкому дуэту. На этом с заменами покончено.
Смольников со Смоловым разыграли мяч справа, но Федя опять залез во вне игры.
Первая желтая! Головин на скорости ушел от Йокуслу, но тот сбил Александра.
И Озъякуп вышел на газон арены ЦСКА. Добро пожаловать!
Россия снова использовала высокий прессинг, но Смолов оказался в офсайде, пускай и спорном.
Юнус Малли появился на поле, Юсуф ушел.
Второй тайм стартовал. Луческу провел две замены в перерыве. Сразу к ним.
Попытка Алана проткнуть мяч мимо Кырынтыла. Вратарь Турции заслуживает хлопков в ладоши за реакцию.
Россия огненно навертела Турцию в первом тайме и успокоила нервы болельщиков перед чемпионатом мира.
Арбитр ничего не добавил к первому тайму. Россия в первом тайме выглядит ярче и закономерно выигрывает 1:0. Пока все прекрасно, отдыхаем.
Зобнин врезал и по мячу, и по ногам Кахведжи. Раздался зудящий судейский свисток.
Смолов вырезал передачу на Дзагоева, который вырвался к воротам. Алан не разобрался с мячом, и Кырынтылы его забрал.
КАРАМАН! Кутепов проиграл борьбу турецкому форварду, но тот пробил в руки Акинфееву. Пронесло.
Кырынтылы бесстрашно выбежал на заброс и выбил мяч головой за пределы поля.
Сборная включила второе дыхание после гола и хотела оглушить Турцию еще раз, но вышло все не так удачно, как минутами ранее.
Головину прилетело по ногам, но арбитр оставил фрагмент без свистка. Повнимательнее чуток, рэф.
Газинский подарил команде еще один штрафной, но защитники Турции уверенно контролируют верх.
#гол Самедова.
Турция моментально заработала стандарт, но он ни к чему яркому не привел. Акинфеев спокоен как обычно.
Наконец-то высокое давление сработало, и Смолов, который молчал первую половину, тут же активизировался.
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!
Смолов подкараулил ошибку дэфа, дал на Дзагоева, тот выждал паузу и вырезал на Самедова, который перекинул мяч через вратаря – 1:0!
Дальний удар от Турции, рикошет и Акинфеев успевает взять мяч в руки. К слову, первый шут в матче!
Калдырым исполнил волейбольный прием и испортил атаку своей команды. Штрафной.
Кутепов с Игнашевичем устроили перепас – формирование метафизической связи между защитниками.
Первые указания от Черчесова.
Владение мячом почти равное, у Турции небольшой перевес (на 3%). Россия проводит более скоростные атаки, давая туркам покатать мяч.
Уже почти тридцать минут прошло, а за сборную России ни разу не стыдно. Мелочь, а приятно.
Турция немного отодвинула игру от ворот Кырынтылы. Позиционные атаки проскакивают у штрафной Акинфеева, но беззубые, лишь с деснами.
Головин классно поставил спину сопернику и погнал в атаку, но его никто не поддержал.
Смолов не успевает за передачами партнеров. То ли ошибки в передачах, то ли Федя пока не в форме. Не заметен нападающий.
Дзагоев поставил корпус и заработал аут для сборной. Пока не хватает движения от Алана.
Газинский совершил тактический фол и не дал провести Турции потенциально опасную атаку. Грамотно.
Головин вбежал в штрафную и подал параллельно воротам, но мяч выбили в аут.
Как только мяч принимает турецкий игрок, к нему сразу подскакивает футбик в красном. Реактивно действуют русские.
Истинная причина отсутствия Нойштедтера в заявке на ЧМ.
Последние пять минут Россия чаще оказывает у ворот Турции, что не может не радовать. Но пока ноль в графе «удары».
Дзагоев и Смолов вдвоем прессинговали Айхана и вынудили выбить абы как. Высокий прессинг в действии.
ОПЯТЬ! Жирков на этот раз навесил на дальнюю, ЗХобнин тянулся к мячу, но тот злорадно похихикал и ушел за лицевую. Подачи идут у сборной.
Россия играет очень широко, чаще используя левый фланг. Головин, Жирков и Зобнин комбинируют там и пока получается довольно успешно. Турки фолят.
Самедов исполнил штрафной и закрутил мяч на дальнюю, но там никого не оказалось. А жаль.
Зобнин на левом фланге продавил Йокуслу. Последний мощно пихнул Романа в спину. Опасный стандарт рядом с штрафной площадью.
В итоге все закончилось офсайдом. Оборона России здорово выстроилась в линию, и оппонент забежал куда не следует.
Турция зажала русских на левом фланге и отняла мяч, хотя он переходил от игрока к игроку.
Кузяев уже вышел в разминочную зону. Надеюсь, просто для того, чтобы разогреть мышцы перед вторым таймом. Травмы перед ЧМ – фу.
ФЕДЯ! Подержал контратаку, но при обыгрыше застопорился на первом защитнике Турции. Обидно.
Жирков поддавил Юсуфа и наступил на ногу. Быстро разыграли турки и потеряли мяч.
Головин включил мотор и дирижирует атаками, пока без ударов, но дают Саше свободу. То, что нужно для сборной.
ОПАСНО! Сёюнджю замкнул подачу, которая перелетела всех в штрафной, но не попал по воротам.
Турция снова набрасывала в штрафную, Акинфеев остался в воротах, а Жирков перевел мяч на угловой.
Текдемир сместился в центр и бежал в полном одиночестве, но умудрился отдать неточный пас на правый край.
Игнашевич руководит фронтом атаки и переводит мяч справа налево. Нужно пользоваться его первым пасом.
Дзагоев завозился с мячом, но его подтокнули в спину. Фол в центре поля и первый штрафной.
Головин дал пуск первой атаке сборной России. Отыграл Смолову, тот вернул обратно, но все в ноги туркам.
Вот и первое повреждение. Смолов при отборе заехал по ноге Айхану. Дали друг другу пятюни и продолжили игру.
Болельщики вывесили вот такой замечательный баннер. В добрый путь!
Матч начался. Россия развела мяч в центре поля. У клавиатуры Владислав Прусов. Погнали!
Джикия сегодня на стадионе. Здоровья, Георгий!
Миранчук, Фернандес и Кудряшов сегодня отдыхают. Думаю, именно они дополнят состав в матче с Саудовской Аравией.
Текст о влиянии Эрдогана на турецкий футбол.
Последний матч между сборными завершился нулевой ничьей. Сегодня рассчитываю как минимум на веселье!
Богатыри вышли на предматчевую разминку. Булавы и мечи пока в раздевалке.
Последняя проверка сборной России Черчесова перед домашним чемпионатом мира.
Последний товарищеский матч хозяев перед ЧМ-2018 – сборная России принимает Турцию на стадионе ЦСКА!