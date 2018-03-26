Португалия
    -
    21:30
    26.03.18
    Стад де Женев
    Нидерланды
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      Португалия - Нидерланды
      Товарищеские матчи - 26 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Португалия – Нидерланды на Eurosport.ru! 26 марта 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Нидерланды и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия и Нидерланды, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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