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Финляндия - Мальта

Товарищеские матчи - 26 марта 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Финляндия – Мальта на Eurosport.ru! 26 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Маркку Канерва или Том Сенфит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Финляндия и Мальта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Финляндия и Мальта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

