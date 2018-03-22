Фарерские о-ва
    -
    21:00
    22.03.18
    Estadio Municipal
    Латвия
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Фарерские о-ва - Латвия
      Товарищеские матчи - 22 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Фарерские о-ва – Латвия на Eurosport.ru! 22 марта 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ларс Олсен или Александр Старков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фарерские о-ва и Латвия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фарерские о-ва и Латвия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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