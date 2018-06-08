Германия
    -
    20:30
    08.06.18
    БайАрена
    Саудовская Аравия
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      Германия - Саудовская Аравия
      Товарищеские матчи - 8 июня 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Германия – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! 8 июня 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Хуан Антонио Пицци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Саудовская Аравия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Германия проводит последний тестовый матч перед ЧМ-2018. Соперник – первый враг сборной России Саудовская Аравия.

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