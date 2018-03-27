Испания
    -
    22:30
    27.03.18
    Ванда Метрополитано
    Аргентина
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Испания - Аргентина
      Товарищеские матчи - 27 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Испания – Аргентина на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Испания и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Ради этого матча Лионель Месси тренировался на базе «Реала». Испания против Аргентины!

      Комментарии 0