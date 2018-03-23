Португалия
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      Португалия - Египет
      Товарищеские матчи - 23 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Португалия – Египет на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Эктор Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Египет и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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