США
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      США - Парагвай
      Товарищеские матчи - 28 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем США – Парагвай на Eurosport.ru! 28 марта 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dave Sarachan или Франсиско Арче? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Парагвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются США и Парагвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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