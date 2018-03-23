Марокко
    -
    22:30
    23.03.18
    Стадио Олимпико (Турин)
    Сербия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Марокко - Сербия
      Товарищеские матчи - 23 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Марокко – Сербия на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрве Ренар или Младен Крстаич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Марокко и Сербия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Марокко и Сербия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0