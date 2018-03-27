Азербайджан
    -
    20:00
    27.03.18
    Стадион Мардан
    Македония
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      Азербайджан - Македония
      Товарищеские матчи - 27 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Азербайджан – Македония на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гурбан Гурбанов или Игор Ангеловски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Азербайджан и Македония и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Азербайджан и Македония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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