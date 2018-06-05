Люксембург
Завершено
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1
-
0
0
21:00
05.06.18
Стадион Жози Бартель
Грузия
    Товарищеские матчи • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Люксембург
    • Грузия
    • Жоаким
      70'
    Перед матчем

    Онлайн
    Люксембург - Грузия
    Товарищеские матчи - 5 июня 2018

    Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Люксембург – Грузия на Eurosport.ru! 5 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Люк Хольц или Владимир Вайсс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Люксембург и Грузия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Люксембург и Грузия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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