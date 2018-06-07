Португалия
    -
    23:00
    07.06.18
    Эстадио да Луж
    Алжир
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      Португалия - Алжир
      Товарищеские матчи - 7 июня 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Португалия – Алжир на Eurosport.ru! 7 июня 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Раба Мадьер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Алжир и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия и Алжир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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