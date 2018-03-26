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Ямайка - Антигуа и Барбуда

Товарищеские матчи - 26 марта 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Ямайка – Антигуа и Барбуда на Eurosport.ru! 26 марта 2018 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Теодор Уитмор или Петер Новак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ямайка и Антигуа и Барбуда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ямайка и Антигуа и Барбуда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

