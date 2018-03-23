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Сенегал - Узбекистан
Товарищеские матчи - 23 марта 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сенегал – Узбекистан на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Алиу Сиссе или Тимур Кападзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сенегал и Узбекистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сенегал и Узбекистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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