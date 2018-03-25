Кувейт
    -
    18:30
    25.03.18
    Al Kuwait SC Stadium
    Камерун
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      Кувейт - Камерун
      Товарищеские матчи - 25 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Кувейт – Камерун на Eurosport.ru! 25 марта 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Boris Bunjak или Alexandre Belinga? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кувейт и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кувейт и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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