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Буркина-Фасо - Косово

Товарищеские матчи - 27 марта 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Буркина-Фасо – Косово на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Пауло Дуарте или Muharrem Sahiti? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Буркина-Фасо и Косово и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Буркина-Фасо и Косово, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

