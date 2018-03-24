Мавритания
    -
    2:00
    24.03.18
    Stade Olympique
    Гвинея
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      Мавритания - Гвинея
      Товарищеские матчи - 24 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Мавритания – Гвинея на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Корентин Мартинс или Lappé Bangoura? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мавритания и Гвинея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мавритания и Гвинея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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