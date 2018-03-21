ЮАР
    -
    16:00
    21.03.18
    Levy Mwanawasa Stadium
    Ангола
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      ЮАР - Ангола
      Товарищеские матчи - 21 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ЮАР – Ангола на Eurosport.ru! 21 марта 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стюарт Бакстер или Romeu Filemón? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР и Ангола и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЮАР и Ангола, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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