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Сингапур - Мальдивские острова

Товарищеские матчи - 23 марта 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сингапур – Мальдивские острова на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Sundramoorthy Varadaraju или Рикки Херберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сингапур и Мальдивские острова и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сингапур и Мальдивские острова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

