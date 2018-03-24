Ангола
    -
    15:00
    24.03.18
    Levy Mwanawasa Stadium
    Зимбабве
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Ангола - Зимбабве
      Товарищеские матчи - 24 марта 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Ангола – Зимбабве на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Romeu Filemón или Каллисто Пасува? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ангола и Зимбабве и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ангола и Зимбабве, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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