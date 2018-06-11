Сенегал
    -
    16:00
    11.06.18
    Южная Корея
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      Сенегал - Южная Корея
      Товарищеские матчи - 11 июня 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сенегал – Южная Корея на Eurosport.ru! 11 июня 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алиу Сиссе или Тхэён Син? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сенегал и Южная Корея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сенегал и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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