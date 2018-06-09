Венгрия
    -
    18:30
    09.06.18
    Стадион Флориан Альберт
    Австралия
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Венгрия - Австралия
      Товарищеские матчи - 9 июня 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Венгрия – Австралия на Eurosport.ru! 9 июня 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жорж Лекенс или Берт ван Марвейк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия и Австралия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Венгрия и Австралия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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