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Уэльс - Уругвай

Товарищеские матчи - 26 марта 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Уэльс – Уругвай на Eurosport.ru! 26 марта 2018 года в 14:35 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Райан Гиггз или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэльс и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Уэльс и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

