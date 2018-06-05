Румыния
Завершено
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2
-
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0
20:30
05.06.18
Илие Оана
Финляндия
    Товарищеские матчи • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Румыния
    • Финляндия
    • ТэтэрушануЛобонц
      87'
    • Сойри
      82'
    • МитрицаГрозав
      80'
    • Кипчу
      79'
    • TaylorВярюнен
      76'
    • ДякМан
      64'
    • ПириненУронен
      63'
    • СадикKarjalainen
      63'
    • БэлуцэПушкаш
      62'
    • Дяк
      62'
    • ЛамКамара
      58'
    • СкраббСойри
      57'
    • 1-ый тайм
    • Румыния
    • Финляндия
    • Маня
      37'
    Перед матчем

    Онлайн
    Румыния - Финляндия
    Товарищеские матчи - 5 июня 2018

    Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Румыния – Финляндия на Eurosport.ru! 5 июня 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Космин Контра или Маркку Канерва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Румыния и Финляндия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Румыния и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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