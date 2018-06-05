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- 2-ой тайм
- ТэтэрушануЛобонц87'
- Сойри82'
- МитрицаГрозав80'
- Кипчу79'
- TaylorВярюнен76'
- ДякМан64'
- ПириненУронен63'
- СадикKarjalainen63'
- БэлуцэПушкаш62'
- Дяк62'
- ЛамКамара58'
- СкраббСойри57'
- 1-ый тайм
- Маня37'
Перед матчем
Онлайн
Румыния - Финляндия
Товарищеские матчи - 5 июня 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Румыния – Финляндия на Eurosport.ru! 5 июня 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Космин Контра или Маркку Канерва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Румыния и Финляндия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Румыния и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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