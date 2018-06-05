Казахстан
Завершено
0
3
-
0
0
17:00
05.06.18
Астана Арена
Азербайджан
    Товарищеские матчи • Регулярный
    Календарь
    • 1-ый тайм
    • Казахстан
    • Азербайджан
    • Мужиков
      14'
    • Муртазаев
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    Казахстан - Азербайджан
    Товарищеские матчи - 5 июня 2018

    Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Казахстан – Азербайджан на Eurosport.ru! 5 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Станимир Стойлов или Гурбан Гурбанов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Казахстан и Азербайджан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Казахстан и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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