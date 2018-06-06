Белоруссия
Завершено
0
1
-
1
0
20:00
06.06.18
Областной спортивный комплекс Брестский
Венгрия
Товарищеские матчи • Регулярный
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Белоруссия
  • Венгрия
  • Варга
    88'
  • Паткай
    88'
  • СтасевичСкавыш
    83'
  • КляйнхайзлерВарга
    78'
  • СавицкийКовалев
    71'
  • СорокаЛаптев
    71'
  • ЭлекПаткай
    70'
  • СалаиБёде
    65'
  • ДжуджакШаллаи
    65'
  • КислякКарницкий
    62'
  • Перерыв
  • Белоруссия
  • Венгрия
  • НадьВадож
    45'
  • 1-ый тайм
  • Белоруссия
  • Венгрия
  • Варга
    29'
  • Сорока
    26'
Перед матчем

Онлайн
Белоруссия - Венгрия
Товарищеские матчи - 6 июня 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Белоруссия – Венгрия на Eurosport.ru! 6 июня 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Igor Kriushenko или Жорж Лекенс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Венгрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Белоруссия и Венгрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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