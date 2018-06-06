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- 2-ой тайм
- Варга88'
- Паткай88'
- СтасевичСкавыш83'
- КляйнхайзлерВарга78'
- СавицкийКовалев71'
- СорокаЛаптев71'
- ЭлекПаткай70'
- СалаиБёде65'
- ДжуджакШаллаи65'
- КислякКарницкий62'
- Перерыв
- НадьВадож45'
- 1-ый тайм
- Варга29'
- Сорока26'
Перед матчем
Онлайн
Белоруссия - Венгрия
Товарищеские матчи - 6 июня 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Белоруссия – Венгрия на Eurosport.ru! 6 июня 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Igor Kriushenko или Жорж Лекенс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Венгрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Белоруссия и Венгрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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