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Индия - Кения
Товарищеские матчи - 10 июня 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Индия – Кения на Eurosport.ru! 10 июня 2018 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Stephen Constantine или Bobby Williamson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Индия и Кения и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Индия и Кения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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