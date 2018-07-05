Малайзия
    -
    15:45
    05.07.18
    Bukit Jalil National Stadium
    Фиджи
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      Малайзия - Фиджи
      Товарищеские матчи - 5 июля 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Малайзия – Фиджи на Eurosport.ru! 5 июля 2018 года в 15:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Малайзия и Фиджи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Малайзия и Фиджи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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