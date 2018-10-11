Гонконг
    -
    15:00
    11.10.18
    Mong Kok Stadium
    Таиланд
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Гонконг - Таиланд
      Товарищеские матчи - 11 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Гонконг – Таиланд на Eurosport.ru! 11 октября 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гонконг и Таиланд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гонконг и Таиланд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0