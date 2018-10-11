Франция
    -
    22:00
    11.10.18
    Стадион дю Рудуру
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      Франция - Исландия
      Товарищеские матчи - 11 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Франция – Исландия на Eurosport.ru! 11 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Эрик Хамрен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Чемпионы мира выходят из спячки в матче с гордыми исландцами. Кажется, исход предсказуем.

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