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      Англия - США
      Товарищеские матчи - 15 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Англия – США на Eurosport.ru! 15 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гарет Саутгейт или Дэйв Сарачан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и США и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Англия и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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